Арсен Мірзоян розсекретив, що подарував дружині Тоні Матвієнко на її день народження

Співак також розповів про подарунки, які отримує від коханої.

Український співак Арсен Мірзоян розповів, яким сюрпризом він потішив дружину Тоню Матвієнко на її день народження, який вона відсвяткувала 12 квітня.

Як зізнався виконавець, на 43-річчя дружини він підготував для неї бажаний подарунок. Зокрема, купив сукню, про яку Тоня давно мріяла. За словами Арсена, його кохана довгий час стримувала своє бажання придбати річ через високу ціну, але він втілив мрію і зробив іменинницю щасливою.

"Я подарував їй сукню, яка їй дуже подобалася. Тоня жалілася, що дорогувато. А я відповів: "Давай, ти не будеш вирішувати дорогувато чи ні, я просто подарую тобі цю сукню", - зізнався Арсен в програмі "Люкс ФМ".

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Також артист поділився, як Матвієнко піклується про нього та які подарунки він зазвичай отримує. Як виявилося, співачка також часто тішить коханого різним одягом і парфумами.

"Дружина дарує мені парфуми, шкарпетки, кросівки, кофту…", - розповів співак.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розчулила зворушливим дуетом разом зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном на сцені.

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