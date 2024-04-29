Арсен Мірзоян висловився про спілкування з першою дружиною та про сварки з Тонею Матвієнко

Український співак Арсен Мірзоян висловився про спілкування з першою дружиною та зізнався, як часто та через що свариться з коханою, співачкою Тонею Матвієнко.

Так, шлюб з Матвієнко став для музиканта другим. До цього він був одружений з жінкою, на ім'я Анна. У колишнього подружжя є двоє синів – Влад та Артем, тож спілкування їм не уникнути. Мірзоян зізнався, що переважно лише листується з ексдружиною. Спілкування між колишніми закоханими доволі стримане та стосується лише конкретних питань.

Арсен Мірзоян із синами від ексдружини та донькою від Тоні Матвієнко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Повідомленнями спілкуємося. Спілкуємося дуже на конкретні речі. Без лірики, без води", - розповів музикант на проєкті "33 запитання від Люкс ФМ".

Також співак зізнався, через що та як часто може конфліктувати з дружиною Тонею Матвієнко. Артист дотримується такого принципу, що сварки в сім'ї може влаштовувати лише жінка. За словами музиканта, між ними з Тонею іноді бувають непорозуміння, але не часто. Зазвичай, це стосується якихось побутових речей.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

"Взагалі, у нормальних здорових стосунках чоловік не може влаштувати скандал. Це має бути жінка. Все починається: "Я ж просто запитала!". З того починається все. Тематику має задавати жінка. Тоня не часто влаштовує сварки, але буває. Ну, може, я там щось забуду", - поділився артист.

Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян зізнався, що подарував Тоні Матвієнко на день народження. Музикант також розсекретив, якими презентами його тішить дружина.

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