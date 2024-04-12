Арсен Мірзоян з доньками показав, як привітав дружину Тоню Матвієнко з 43-річчям

Українська співачка Тоня Матвієнко сьогодні, 12 квітня, святкує свій день народження. Артистці виповнилося 43 роки.

З цієї нагоди її чоловік, музикант Арсен Мірзоян на своїй сторінці у фотоблогу присвятив дружині ніжний допис, у якому адресував їй безліч теплих вітальних слів.

"Бусінко моя, вітаю тебе з Днем народження! Кохаю тебе, завжди поряд, завжди твій. Роки не рахуй – роки не твоє. Доброго ранку і цьом", - замилував підписом Арсен.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Своєю чергою, Тоня Матвієнко з нагоди свята оголосила про збір й закликала своїх шанувальників донатити на допомогу бійців 8 полку ССО. Зокрема, співачка поставила за ціль зібрати 1 млн грн.

"Сьогодні мені 43. Мрію лише про одне, як і мільйони українців. Тож, для наближення нашої спільної мрії – привітання приймаю у формі донату на засоби РЕБ та FPV. Для бійців 8 полку ССО. Ціль – 1 млн грн", – закликала зіркова іменинниця.

Також артистка показала, як зранку її привітали старша донька Уляна та молодша Ніна Матвієнко. Разом з ними на фото позує Арсен. Так, для Тоні вони підготували сюрприз і зустріли її зі смаколиками на вулиці.

Арсен Мірзоян з донькою Ніною та Уляною Матвієнко

Нагадаємо, нещодавно співак Арсен Мірзоян різко відповів на закиди в Мережі, що він "розважається" на концертах під час війни.

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