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Арсен Мірзоян заспівав у центрі звільненого від окупантів Херсона та привітав місцевих мешканців

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Арсен Мірзоян заспівав у центрі звільненого від окупантів Херсона та привітав місцевих мешканців

Фото: facebook.com/arsen.baburka

Військові та місцеві мешканці із радістю зустрічали артиста.

Український співак Арсен Мірзоян приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона та заспівав просто у центрі міста. 

На своїй сторінці у Facebook український артист поділився світлинами та відео після свого візиту. Він зазначив, що був дуже щасливий приїхати до деокупованого міста та зустрітися із місцевими мешканцями.

© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka

"Херсон - Україна! Емоційний стан, не з чим не порівняти! Справжнє "Місце щасливих людей". Але в цих сльозах радості відчуваєш, що його ціна замріяна. Емоції перших вражень заважають добирати слова. Честь і Слава Збройним Силам України", - поділився Мірзоян. 

© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka

Співак показав, як щасливі херсонці зустрічали його  та українських військових із синьо-жовтими прапорами, які вдалося врятувати під час окупації.

© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka
© facebook.com/arsen.baburka
Фото: facebook.com/arsen.baburka

Нагадаємо, не лише Арсен Мірзон встиг побувати у Херсоні. Нещодавно Дмитро Комаров попав під ворожий обстріл у місті.

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Дата публікації
Перегляди
131
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