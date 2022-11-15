Арсен Мірзоян заспівав у центрі звільненого від окупантів Херсона та привітав місцевих мешканців

Військові та місцеві мешканці із радістю зустрічали артиста.
Український співак Арсен Мірзоян приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона та заспівав просто у центрі міста.
На своїй сторінці у Facebook український артист поділився світлинами та відео після свого візиту. Він зазначив, що був дуже щасливий приїхати до деокупованого міста та зустрітися із місцевими мешканцями.
"Херсон - Україна! Емоційний стан, не з чим не порівняти! Справжнє "Місце щасливих людей". Але в цих сльозах радості відчуваєш, що його ціна замріяна. Емоції перших вражень заважають добирати слова. Честь і Слава Збройним Силам України", - поділився Мірзоян.
Співак показав, як щасливі херсонці зустрічали його та українських військових із синьо-жовтими прапорами, які вдалося врятувати під час окупації.
Нагадаємо, не лише Арсен Мірзон встиг побувати у Херсоні. Нещодавно Дмитро Комаров попав під ворожий обстріл у місті.
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