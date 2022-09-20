Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арсен Мірзоян зізнався, чому свариться Тонею Матвієнко та де зараз живе

Дата публікації
Перегляди
1728
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арсен Мірзоян зізнався, чому свариться Тонею Матвієнко та де зараз живе

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Український співак Арсен Мірзоян розповів про стосунки з дружиною.

На початку повномасштабної війни українська співачка Тоня Матвієнко разом з донькою поїхала за кордон, а от її чоловік, виконавець Арсен Мірзоян, залишився в Україні.

Подружжя підтримує одне одного та, попри складнощі намагається тішити. Утім, влітку почали ширитися чутки, що парочка розлучається. У програмі ЖВЛ Арсен та Тоня дали чітко зрозуміти, що не збираються цього робити.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Там просто через "жовту" пресу всі інші підхопили ЗМІ. Якщо б я розлучилася, я б сказала, що розлучилася", - прокоментувала Тоня.

А от Арсен, своєю чергою, зізнається, що сварки між ними, як і у інших пар, бувають. Та вони ж разом працюють над проблемами та намагаються зрозуміти одне одного.

"Хтось ніби когось не почув, не дочув, не зрозумів. Нам здається, що останніми роками відчувається потреба такої професії, як комінукатор – спеціальна людина, яка буде пояснювати про що сам зараз казав. А між нами з Тонею немає комунікатора, тому ми намагаємося себе зрозуміти", - поділився співак.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Загалом, нині Тоня перебуває у Великій Британії, а от Арсен – в Україні. Знаменитість живе з зірковою тещою. Як зізнається сама Ніна Митрофанівна, ладнають вони з Арсеном добре. Артистці навіть більше подобається жити з Мірзояном, аніж з донькою.

"Ми живемо не як зять з тещою, а як син з мамою. З Арсеном краще аніж з донькою", - пожартувала Ніна Митрофанівна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація