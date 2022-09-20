Арсен Мірзоян зізнався, чому свариться Тонею Матвієнко та де зараз живе

На початку повномасштабної війни українська співачка Тоня Матвієнко разом з донькою поїхала за кордон, а от її чоловік, виконавець Арсен Мірзоян, залишився в Україні.

Подружжя підтримує одне одного та, попри складнощі намагається тішити. Утім, влітку почали ширитися чутки, що парочка розлучається. У програмі ЖВЛ Арсен та Тоня дали чітко зрозуміти, що не збираються цього робити.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Там просто через "жовту" пресу всі інші підхопили ЗМІ. Якщо б я розлучилася, я б сказала, що розлучилася", - прокоментувала Тоня.

А от Арсен, своєю чергою, зізнається, що сварки між ними, як і у інших пар, бувають. Та вони ж разом працюють над проблемами та намагаються зрозуміти одне одного.

"Хтось ніби когось не почув, не дочув, не зрозумів. Нам здається, що останніми роками відчувається потреба такої професії, як комінукатор – спеціальна людина, яка буде пояснювати про що сам зараз казав. А між нами з Тонею немає комунікатора, тому ми намагаємося себе зрозуміти", - поділився співак.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Загалом, нині Тоня перебуває у Великій Британії, а от Арсен – в Україні. Знаменитість живе з зірковою тещою. Як зізнається сама Ніна Митрофанівна, ладнають вони з Арсеном добре. Артистці навіть більше подобається жити з Мірзояном, аніж з донькою.

"Ми живемо не як зять з тещою, а як син з мамою. З Арсеном краще аніж з донькою", - пожартувала Ніна Митрофанівна.

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