Арсен Мірзоян зізнався, де зараз його сини від попереднього шлюбу і чим вони займаються

Артист поділився, як часто з ними спілкується.

Український співак Арсен Мірзоян висловився про своїх двох старших синів.

Так, зірка до шлюбу зі співачкою Тонею Матвієнко був одружений з жінкою на ім'я Анна. У експодружжя є двоє синів – Влад та Артем. Мірзоян зізнався, що здебільшого спілкується з найстаршим сином Владом. За словами музиканта, обоє хлопців зараз вчаться. Щоправда, Влад залишився в Україні та вступив до університету, а молодший Артем ходить до школи в Німеччині та показує успіхи у вивченні іноземної мови.

Арсен Мірзоян з синами й донькою / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"З меншим менше (спілкуємося – прим. ред.), зі старшим – більше. Старший у Запоріжжі. Він там зараз на права здає – я наполягав, щоб він на курси пішов. Він студент, вчиться. З мого боку всіляка підтримка. Так-так (молодший син у Німеччині – прим. ред.). Вчиться. Вже вивчив німецьку, "шпрехає", – поділився Арсен в інтерв'ю РБК-Україна.

Також артист зізнався, що старший син Влад уже з'їхав від нього та самостійно розпоряджається життям.

"Там у нього друзі, кєнти, дівчата, навчання. Словом, соціум. Це дуже важливо", – наголосив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно шеф-кухарка Ліза Глінська вперше повністю показала своїх доньок-близнят на милому фото з чоловіком.

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