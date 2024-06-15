Арсен Мірзоян зворушливо звернувся до дружини Тоні Матвієнко і замилував вітаннями з річницею шлюбу

Сьогодні, 15 червня, родина української співачки Тоні Матвієнко та музиканта Арсена Мірзояна святкує річницю шлюбу.

Закохані у день сьомої річниці шлюбу оприлюднили архівну світлину зі свого весілля. На зображенні Тоня у розкішній весільній сукні цілує чоловіка з букетом у руках, а Арсен ніжно її обіймає, хизуючись обручкою. На тлі пари також радіє створенню шлюбу й мама артистки, легендарна співачка Ніна Матвієнко.

"7 років в законі! "Хто ж тепер злодій?" Люблю тебе, моя Королево!", - ніжно звернувся до Тоні чоловік, процитувавши рядок зі своєї пісні.

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Окрім того, на своїй сторінці в Instagram Тоня Матвієнко показала, якими сюрпризом її потішив коханий. Так, у важливий для них день він подарував дружині квіти й романтично вручив їх, стоячи на одному коліні. А наприкінці подружжя обмінялося цілунками та обіймами.

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

У коментарях юзери також приєдналися до вітань і побажали довгих і щасливих років подружнього життя.

Які ж ви класні! Обожнюю вас! Множте ваше щастя та кохання з кожним новим роком

Щиро вітаю. Гарна пара, довгих і щасливих років разом

Нехай ваше щастя буде безмежним

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла про особисте життя своєї старшої доньки Уляни та чи готова вона стати бабусею у 43 роки.