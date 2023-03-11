Артем Пивоваров довів до сліз виконанням української народної пісні "Місяць на небі"

Український співак Артем Пивоваров представив новий альбом "Твої вірші, мої ноти".

До нової платівки увійшли українські народні пісні, записані Пивоваровим разом з колегами-артистами. У записі альбому взяли участь: Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько.

"Твої вірші, мої ноти" – це авторський проєкт Пивоварова, який складається з українських народних пісень в сучасному аранжуванні, яке зробив музикант. Головною метою цього проєкту є популяризація української культури через призму музики.

Разом з альбомом Артем Пивоваров випустив свіжу композицію "Місяць на небі", яку також "осучаснив" і представив у своєму прочитанні.

Шанувальники зізналися, що у виконанні Пивоварова ця пісня викликала у них бурхливі емоції: "серце замирає від вашого прекрасного голосу, дякую вам за вашу працю", "До мурах, до сліз, до болю. Твій голос неймовірний", "Артеме, ви просто не уявляєте, як філігранно відкриваєте найпотаємніші куточки душі своєю манерою виконання", "Як можна так тонко відчувати, так зворушливо співати".

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров поділився, як допомагає українській армії. Зокрема, артист зізнався, що придбав на фронт для наших захисників дуже коштовну річ, вартість якої складає 250 тисяч доларів.

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