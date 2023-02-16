Артем Пивоваров дуже емоційно відповів тим, хто каже, що "концерти не на часі": "Закрийте свої пики!"

Виконавець наголосив, що робитиме все для того, щоб зберігати нашу культуру.

Український співак Артем Пивоваров славиться емоційними промовами під час своїх виступів.

От і один із нещодавніх концертів артиста не став винятком. На сторінці в Instagram Пивоваров поділився відеофрагментом, в якому дуже обурливо відповів тим, хто говорить, що "концерти не на часі".

Музикант пояснив, що він робить все для того, аби зберегти нашу культуру та етнокод. А "диванних критиків", м'яко кажучи, попросив також робити щось для нашої країни або очікувати мовчки своєї перемоги:

"Я не хочу бачити війну в цій країні. Тому я робитиму все для того, щоб підтримувати нашу армію, зберігати нашу територію і цілісність. Випускатиму музику й пісні, зберігати нашу культуру, зберігати нашу айдентику, зберігати наш етнокод. Тому закрийте свої пики і допомагайте нашій країні! Або чекайте вдома на свою перемогу. А ми будемо робити все для того, щоб наближати її. Підніміть свою сраку і зробіть щось для країни!" – сказав доволі емоційно зі сцени Пивоваров.

Шанувальники своєю чергою підтримали кумира: "Сила та міць! Справжній козацький дух", "Ці рядки звучать як якась пісня. Дуже сильно", "У мене мурахи шкірою пройшлися. Це дуже сильно", "Аж захотілося додатковий раз задонатити".

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров пояснив, чому один зі своїх хітів російською "Дом" він ніколи не перекладе українською мовою.

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