Артем Пивоваров емоційно відповів Христині Соловій та решті хейтерів: "Цей тиран маніпулює людьми"

Український співак Артем Пивоваров гнівно відреагував на негативні коментарі у свій бік.

Так, у фотоблогу Пивоварова з'явився ролик з відповіддю на часті закиди хейтерів. До того ж зірка пригадав нещодавню заяву співачки Христини Соловій, яка розповіла, що її нібито змусили записати дует з Артемом проти її волі. Зокрема, артист не втримався й записав сатиричне звернення, називаючи себе "тираном".

"Рубрика "вам видніше" виходить на новий рівень. Цей тиран маніпулює людьми. Він змушує записувати із собою дуети, він змушує людей співати. Він змушує людей танцювати. Він змушує військових записувати відео з вдячністю й взагалі хайпує на війні. Хто заборонить цього тирана, і чому ви його слухаєте? Люди, схаменіться! Знову напишете, що віджартувався", - наголосив співак.

Артем Пивоваров відреагував на критику в Мережі

Також Артем пояснив жест з обливанням водою глядачів у залі під час концертів, який у Мережі встигли назвати "принижуванням людей". Так, виконавець зізнався, що робить це з добрими намірами, аби шанувальникам не ставало зле від спеки в натовпі. І додав, що з тією ж метою протягом виступу постійно роздає з командою воду.

"І чому я обливаю водою людей? Тому що їм спекотно. Хтось з них втрачає свідомість, я зупиняю концерт. Роздаю воду, команда моя також це робить", - додав Артем.

У коментарях зірку підтримала співачка Оля Полякова та решта українських фанатів:

"Боже! Дорогий мій! Не витрачай час на маячню! Цього всього немає! Ти талант, твоя праця феєрична, допомога дієва, всі це знають, а собаки ідуть! Люблю" – Оля Полякова

Чорний піар найдієвіший, брате. Змушуй усіх співати

Причому кращий з кращих тиранів. Ваші концерти найкращі

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Євтух також нарвалася на критику хейтерів за свій образ на червоній доріжці та новонароджене маля на руках.

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