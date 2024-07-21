Артем Пивоваров майстерно поставив на місце критиків його творчості

Український співак Артем Пивоваров майстерно відреагував на хейт його творчості.

До слова, один із користувачів Instagram різко висловився про пісні виконавця. Він лайливо зазначив, що Пивоваров – одноманітний та творить лише в стилі поп. Однак сам артист був не згоден із думкою користувача.

Писати у відповідь Артем Пивоваров нічого не став. Натомість співак майстерно поставив на місце критика його творчості, опублікувавши ролик з одного зі своїх концертів. На відео музикант продемонстрував, як гроулить. Артист використав вокальний прийом, який притаманний стилю важкий метал, що взагалі не схожий на поп. Таким чином співак продемонстрував, що він взагалі не одноманітний та може здивувати своїми вміннями.

Артем Пивоваров майстерно відповів на хейт його творчості

До речі, шоумен Андрій Бєдняков не стримався, аби не пожартувати. Ведучий вирішив "підколоти" Пивоварова та в коментарях зазначив, то автором різкого коментаря про його творчість був він.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій неоднозначно висловилася про Артема Пивоварова, заявивши, що в неї до нього є запитання. Артист тоді емоційно відповів своїй колезі за сценою та іншим хейтерам.

Артем Пивоваров відреагував на критику в Мережі

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