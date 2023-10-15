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Артем Пивоваров на "Голосі країни-13" грайливо "пофліртував" з Надею Дорофєєвою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
1 хв
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Артем Пивоваров на "Голосі країни-13" грайливо "пофліртував" з Надею Дорофєєвою

Фото: скриншот з відео

Тренери та їхні учасники зійшлися у "кросбатлах".

У сьомому епізоді "Голосу країни-13" зіркові тренери вдавалися до різних методів, щоб перемогти своїх суперників.

Так, співак Артему Пивоварову випав шанс кинути виклик одному зі своїх колег під час "кросбатлів", тож він вирішив задобрити суперників. Зокрема, "позагравати" з Надею Дорофєєвою.

Співак підійшов до своєї колеги та почав грайливо натякати їй, що саме її учасник буде змагатися з його вокалістом. Артем з усмішкою наробив компліментів Наді, від яких вона сором'язливо засміялася та вже стала нервувати, що саме їй співак кине виклик.

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

"Я тебе дуже поважаю, ми з тобою дуже знайомі. Стільки часу ми провели разом на студії, і не тільки на студії. Ти ж знаєш, що я джентльмен", - звернувся до Дорофєєвої Пивоваров.

Але в останню мить співачка видохнула із полегшенням, адже Артем обрав у якості суперника своєму вокалісту учасника з команди Івана Клименка. 

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

Дивіться "Голос країни-13" щонеділі о 21:00 на каналі "1+1 Україна".

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Дата публікації
Перегляди
103
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