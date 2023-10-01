Артем Пивоваров на концерті розчулив до сліз вчинком для бійця, який втратив зір

Артист спустився до захисника до зали і подякував за оборону нашої країни.

Тренер вокального проєкту "Голос країни", співак Артем Пивоваров нещодавно дав концерт у Вінниці.

На виступ артиста разом з родиною завітав український захисник Віталій Верес. Під час бойового завдання в Бахмуті військовий отримав тяжке поранення та втратив зір.

Побачивши у залі захисника, Пивоваров спустився до нього зі сцени і міцно обійняв:

"Дякую, що завітали. Радий бачити, пишаюся цією можливістю! Дякую вам, дякую за все, що ви робите для нашої країни", - сказав Пивоваров.

Також співак розчулив вчинком для Віталія. Він покликав свого менеджера і сказав захиснику, що відтепер і назавжди на всі концерти у будь-якому місті військовий зможе потрапити на його виступ безкоштовно.

Артем Пивоваров довів до сліз вчинком на концерті для захисника

Після виступу Пивоваров зустрівся з захисником і його родиною за лаштунками і сказав його доньці:

"Якщо ти захочеш прийти через 5 років, або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе щороку на кожному концерті", - звернувся до дівчинки музикант.

Своєю чергою, шанувальники Артема зізналися, що його рішення розчулило їх до сліз:

Це до сліз. Артеме, у вас велике серце..

Пишаємось кожним нашим воїном! Пишаємось тобою! Дякуємо вам

Я розчулилась до сліз, дякуємо кожному захиснику! І вам, Артеме, за вашу чуйність і сердечність

Неможливо стримати сльози. Ви неймовірна людина

Нагадаємо, днями Артем Пивоваров на іншому своєму концерті допоміг військовому ЗСУ освідчитись своїй коханій.

Читайте також: