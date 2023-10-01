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Артем Пивоваров на концерті розчулив до сліз вчинком для бійця, який втратив зір

Артем Пивоваров на концерті розчулив до сліз вчинком для бійця, який втратив зір

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
668
Час на прочитання
2 хв
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Артем Пивоваров на концерті розчулив до сліз вчинком для бійця, який втратив зір

Артем Пивоваров з захисником Віталієм Вересом

Артист спустився до захисника до зали і подякував за оборону нашої країни.

Тренер вокального проєкту "Голос країни", співак Артем Пивоваров нещодавно дав концерт у Вінниці.

На виступ артиста разом з родиною завітав український захисник Віталій Верес. Під час бойового завдання в Бахмуті військовий отримав тяжке поранення та втратив зір.

Побачивши у залі захисника, Пивоваров спустився до нього зі сцени і міцно обійняв:

"Дякую, що завітали. Радий бачити, пишаюся цією можливістю! Дякую вам, дякую за все, що ви робите для нашої країни", - сказав Пивоваров.

Також співак розчулив вчинком для Віталія. Він покликав свого менеджера і сказав захиснику, що відтепер і назавжди на всі концерти у будь-якому місті військовий зможе потрапити на його виступ безкоштовно.

Артем Пивоваров довів до сліз вчинком на концерті для захисника

Артем Пивоваров довів до сліз вчинком на концерті для захисника

Після виступу Пивоваров зустрівся з захисником і його родиною за лаштунками і сказав його доньці:

"Якщо ти захочеш прийти через 5 років, або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе щороку на кожному концерті", - звернувся до дівчинки музикант.

Своєю чергою, шанувальники Артема зізналися, що його рішення розчулило їх до сліз:

  • Це до сліз. Артеме, у вас велике серце..
  • Пишаємось кожним нашим воїном! Пишаємось тобою! Дякуємо вам
  • Я розчулилась до сліз, дякуємо кожному захиснику! І вам, Артеме, за вашу чуйність і сердечність
  • Неможливо стримати сльози. Ви неймовірна людина

Нагадаємо, днями Артем Пивоваров на іншому своєму концерті допоміг військовому ЗСУ освідчитись своїй коханій.

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Дата публікації
Перегляди
668
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