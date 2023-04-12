Артем Пивоваров на концерті вичитав фану, який пригрозив побити глядачку

На концерті українського співака Артема Пивоварова стався неприємний інцидент.

Так, під час виступу виконавця у Трускавці один з присутніх у залі чоловіків пригрозив, що вдарить жінку, яка танцювала під сценою і заважала йому дивитися на перформанс артиста.

Свідком цього інциденту став Пивоваров. Просто зі сцени він звернувся до глядача і наполегливо попросив його ставитися до жінок з повагою:

"Ви, як чоловік, майте повагу до жінки. І казати жінці, що ви її вдарите… Серйозно? Я просто не як співак зараз, а як людина вам відповідаю. Ну це абсурд, розумієте? Я не вважаю, що це доречно стосовно жінки так говорити з жінкою. Це ваша слабкість", - вичитав фану співак.

На прохання глядача опанувати прихильниць Пивоваров відповів, що він не може себе в руки взяти, не тещо присутніх у залі.

"На жаль, в нашій країні війна! І ані я, ані моя команда не можемо на сьогодні обирати майданчики, на яких буде зручно кожному глядачу. Не всі хочуть сидіти на концертах. Хтось прийшов для того, щоб відпустити накопичені емоції. Хтось прийшов цілеспрямовано потанцювати. Артист має дарувати емоції, а не забирати! Закінчиться війна! Переможемо! І будемо проводити концерти на найбільших майданчиках країни, де всі будуть почуватися комфортно", - пообіцяв Пивоваров.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров відповів на критику його пісень на вірші відомих поетів.

Читайте також: