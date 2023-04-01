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Артем Пивоваров на концерті заспівав разом зі своєю маленькою фанаткою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
296
Час на прочитання
1 хв
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Артем Пивоваров на концерті заспівав разом зі своєю маленькою фанаткою

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Виконавець здійснив мрію дівчинки.

Український співак Артем Пивоваров завжди активно взаємодіє зі своїми шанувальниками у глядацькому залі під час виступів. 

На одному з концертів, який пройшов у Броварах, виконавець запросив на сцену свою маленьку фанатку. Дівчинка стояла у залі з плакатом у руках та мріяла заспівати разом з улюбленим артистом.

Пивоваров вирішив здійснити бажання шанувальниці та запросив її на сцену. Разом з дівчинкою Артем заспівав свій хіт "Міраж". Відео з милого виступу співак поділився на своїй сторінці в Instagram. 

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Пивоваров запрошує на сцен своїх глядачів. Так, під час одного з концертів у Польщі співак вийшов на сцену разом з хлопчиком з Маріуполя, з яким бачився на концерті на Донеччині ще до війни. Артем зробив маленькому прихильнику дуже зворушливий подарунок. 

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Дата публікації
Перегляди
296
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