Артем Пивоваров на концерті заспівав разом зі своєю маленькою фанаткою

Український співак Артем Пивоваров завжди активно взаємодіє зі своїми шанувальниками у глядацькому залі під час виступів.

На одному з концертів, який пройшов у Броварах, виконавець запросив на сцену свою маленьку фанатку. Дівчинка стояла у залі з плакатом у руках та мріяла заспівати разом з улюбленим артистом.

Пивоваров вирішив здійснити бажання шанувальниці та запросив її на сцену. Разом з дівчинкою Артем заспівав свій хіт "Міраж". Відео з милого виступу співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли Пивоваров запрошує на сцен своїх глядачів. Так, під час одного з концертів у Польщі співак вийшов на сцену разом з хлопчиком з Маріуполя, з яким бачився на концерті на Донеччині ще до війни. Артем зробив маленькому прихильнику дуже зворушливий подарунок.

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