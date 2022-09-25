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Артем Пивоваров під час концерту здивував глядачів імпровізованим уроком історії для дітей

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Артем Пивоваров під час концерту здивував глядачів імпровізованим уроком історії для дітей

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Виконавець Артем Пивоваров на своїх концертах не лише співає, а й взаємодіє з глядачами.

На одному зі своїх нещодавніх виступів Артем Пивоваров не лише виконував свої хіти, а й поспілкувався із малечою, що була присутня у залі.

Виконавець під час свого концерту зібрав довкола себе купу дітей та провів для них імпровізований екскурс в історію України. Відео Артем поділився в своєму Instagram.

"Наші козаки та козачки, які боронять нашу країну, доводять і доводили це - ще за часів Хмельницького, Запорізької січі, Хотинської битви - ми були в меншості і на вдавалося протистояти ворогу. Нас було менше, але ми стояли і ніколи не падали на коліна, ніколи", - розповів зі сцени Пивоваров.

Діти із захопленням слухами співака, сидячи разом із ним на краю сцени. Свою повагу артистові висловили і шанувальники у коментарях.

  • Тьома, ти і діти - це неймовірне щось!
  • Дякуємо! Ти найкращий!
  • Ви дуже розумний хлопець!

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров зупинив свій концерт заради хлопчика у глядацькому залі, який втратив рідну людину під час війни.

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