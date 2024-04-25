Артем Пивоваров підкорив емоційним дуетом з Klavdia Petrivna і засвітив обличчя загадкової співачки

Український співак Артем Пивоваров потішив неочікуваною новинкою із загадковою артисткою Klavdia Petrivna, яка ретельно приховує своє обличчя.

Виконавець презентував нову роботу в рамках авторського проєкту "Твої вірші, мої ноти". Цього разу Пивоваров поклав на музику вірш "Барабан печалі" українського поета-футуриста, представника "розстріляного відродження" Ґео Шкурупія.

Допомогла артистові реалізувати задум загадкова співачка Klavdia Petrivna. Артем Пивоваров разом зі своєю колегою за сценою випустив емоційний дует "Барабани".

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna

"Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогодні переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!" – висловився про співпрацю з Klavdia Petrivna музикант.

Артисти вже встигли наживо представити їхню спільну роботу. Прем'єра відбулася в київському "Палаці спорту", де Пивоваров відіграв поспіль три концерти. Глядачі неабияк позитивно відреагували на їхній дует. Пісня "Барабани" заполонила соцмережі та потрапила до трендів за декілька днів до офіційного релізу.

"Хочу подякувати Артему за пропозицію записати пісню разом, за відчайдушну роботу на студії та за можливість показати цю пісню глядачам у "Палаці спорту". Завдяки йому я пройнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув", - поділилася артистка.

Klavdia Petrivna

Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna вже навіть встигли представити спільний кліп на пісню "Барабани". На відео артисти з'явилися в різних образах та показували дві історії, що контрастують між собою.

До речі, у кліпі Артем Пивоваров частково засвітив обличчя Klavdia Petrivna. Звісно ж, деталей розгледіти було просто неможливо. Хто ж насправді є Klavdia Petrivna – залишається загадкою.

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna

Загалом, довкола імені співачки ходило чимало чуток. Пліткували, що під маскою ховається співачка Маша Кондратенко. Інші подейкували, що Klavdia Petrivna – це юна виконавиця Соломія Опришко. Однак ці чутки не отримали ані підтверджень, ані спростувань.

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