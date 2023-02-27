Артем Пивоваров після жорсткого травмування на сцені показав, як танцює на руках

Артиста, схоже, нічого не здатне зупинити під час виступу.

Навіть травма не завадила українському співаку Артему Пивоварову влаштувати для своїх глядачів танцювальне шоу.

На своєму концерті у німецькому місті Франкфурт виконавець показав, що навіть серйозна травма не здатна зупинити потік його енергії.

Так, під хіт "Ой на горі" співак продемонстрував свої акробатичні навички та станцював, стоячи на руках. Після цього Пивоваров пострибав на одній нозі до краю сцени та продовжив виконувати пісню.

"Не показуйте це моєму травматологу", - пожартував під відео в Instagram Артем.

Нагадаємо, що Пивоваров травмувався під час свого виступу у Бидгощі, у Польщі. Співак послизнувся на сцені та впав просто посеред концерту. На допомогу артисту одразу приїхала "швидка" та наклала йому пов'язку, також лікарі заборонили Артему наступати на ногу та навантажувати її. Попри все, співак продовжив свій виступ, сидячі на стільці.

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