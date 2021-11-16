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Артем Пивоваров показав свій сюрреалістичний світ у новому кліпі

Артем Пивоваров показав свій сюрреалістичний світ у новому кліпі

Співак представив відеороботу на трек "Міраж".

Український артист Артем Пивоваров запрем'єрив українську версію кліпу на новий сингл "Міраж".

У ролику зірка показав свою сюрреалістичну реальність. Спеціально для втілення ідеї були побудовані цілі окремі простори та залучені найкращі фахівці з візуальних ефектів. Так, над реалізацією відео працював Тарас Голубков спільно з Inakshe Production. 

Також до знімань кліпу було залучено українського чемпіона з жонглювання кілець - Данила Лисенка, який доповнив кліп своєю віртуозною майстерністю.

Цією роботою команда вирішила нагадати шанувальникам "не забувати дивитися вгору в небо, адже там чекає та сама "путівнича" зірка, яка допоможе знайти шлях до мрії".

"Щоденність наших дій не зобов'язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви лише дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо!" – поділився Пивоваров.

У коментарях на YouTube фани поділилися емоціями від побаченого.

  • Кліп не такий як всі інші,  дуже крута ідея  — ви круті! Має 100% потрапити в тренди
  • Один з найкращих кліпів Артема! Мега круто і професійно, молодці
  • Супер яскраво і супер позитивно! Дякую!
  • Чудовий яскравий кліп - мюзикл. Як у Ла-Ла-Ленді опинилась! Дуже крута та хітова пісня!

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