Артем Пивоваров показався під феном: артист відповів на закиди, що виступає під наркотиками

Український співак, тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров відреагував на закиди юзерів, що він виходить на сцену під забороненими речовинами.

Під час виступів виконавець поводиться доволі енергійно та емоційно, що деяких фанів наштовхувало на думку, що артист вживає якийсь допінг. Не так давно Пивоваров навіть запропонував здати кров у прямому ефірі на заборонені речовини, аби переконати людей, що він нічого такого не вживає.

Цього разу Пивоваров відреагував з гумором на черговий коментар юзера стосовно цієї теми. Чоловік написав: "Як завжди під "феном" (амфетамін - наркотичний психостимулятор, який впливає на ЦНС – прим.ред.). Як це ти ще по дахах не лазиш?".

Своєю чергою, Пивоваров записав коротке відео, де постав у ванній і тримає у руках фен, яким сушить волосся: "Я що, один такий?" – підписав відео співак.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Нагадаємо, не так давно під час концерту у польському місті Катовіце Артем Пивоваров вкотре вирізнився і продемонстрував небезпечний трюк. Артист забрався на металеву конструкцію над сценою і з чималої висоти зістрибнув на концертний майданчик.

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