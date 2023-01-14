Артем Пивоваров представив емоційний кліп на потужну пісню "Маніфест"

Український співак Артем Пивоваров випустив емоційний кліп на потужну композицію "Маніфест".

У новому відео артиста яскраві візуальні образи звертають увагу на риси характеру, які найбільш притаманні українцям, саме вони і стають головним акцентом на екрані.

"Ця робота – про сутність українців, про ті якості, що характеризують нас як націю. Ми щирі, добрі та ніжні, але й готові показати стійкість та міць, коли нас намагаються скривдити. Чужого нам не треба, а свого ми не віддамо. Так було, є і буде завжди. Адже свобода, гідність та сміливість – це незмінна частина кожного з нас", - прокоментував нову роботу Пивоваров.

Трек "Маніфест" став продовженням масштабного проєкту виконавця "Мапа української ідентичності", в якому Артем поділився думками про особливості української музики, як на неї вплинула війна і чому вона стала справжньою зброєю на культурному фронті.

Нагадаємо, місяць тому Артем Пивоваров просто на своєму концерті у Черкасах допоміг військовому освідчитися коханій.

Читайте також: