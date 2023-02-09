Артем Пивоваров прокоментував, чому ніколи не перекладе з російської один свій хіт: "Ніколи не зазвучить українською"

Український співак та сонграйтер Артем Пивоваров часто спілкується з шанувальниками на своїх концертах.

Так, під час одного з нещодавніх виступів музикант вирішив відповісти на одне з запитань, які найбільше хвилюють його прихильників. Так, Пивоваров пояснив, чому ніколи не перекладе з російської на українську свій хіт "Дом".

"Ця пісня ніколи не зазвучить українською. На жаль. На превеликий жаль. Для всіх людей, хто так бажає цього. Тому що вона занадто близька для мене. Вона асоціюється з моїм домом. І я пам'ятаю його саме таким. Яким він був для мене в дитинстві. Саме тому я хочу залишити цю пісню саме такою і нічого не змінювати. Я напишу ще сотні пісень українською мовою й іншими мовами також. Але ця пісня назавжди залишиться для мене особливою", - сказав зі сцени Пивоваров.

Своєю чергою, фани подякували Пивоварову за цей трек і за ті спогади, в які композиція їх занурює: "Чудова пісня, неважливо якою мовою! У вас багато крутих пісень. Дякую", "Для мене ця пісня - стовідсоткове попадання в ностальгію за рідним домом, за тим, яким він був раніше!", "Я теж, коли слухаю цю пісню, – вона повертає мене до будинку, в якому я виросла".

Зазначимо, що Артем Пивоваров народився та провів дитинство у місті Вовчанськ, що в Харківській області.

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров розчулив відео з концерту з маленьким фанатом, який заспівав його хіт "Ой на горі".

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