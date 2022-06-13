Артем Пивоваров розчулив відео з концерту, на якому зустрівся з хлопчиком з Маріуполя

Артем Пивоваров розчулив відео з концерту, на якому зустрівся з хлопчиком з Маріуполя

Український співак Артем Пивоваров відіграв благодійний концерти у Львові, на якому збирав гроші для допомоги Україні.

У своєму Instagram артист опублікував декілька відео зі свого виступу.

Та одним роликом музикант просто розчулив користувачів до сліз. Адже під час свого концерту Пивоваров запросив піднятися до нього на сцену хлопчину, якому вдалося врятуватися з окупованого Маріуполя.

Хлопчик вийшов до співака з великим прапором України та розповів музиканту, що він бачить свою рідну країну – гарною державою.

"Хлопчик вибрався з Маріуполя та прийшов з мамою на благодійний концерт у Львові", - зазначив Пивоваров.

Підписники Артема підтримали хлопчика з Маріуполя та подякували співаку за те, що він робить для України.

Як завжди чуттево,до сліз,Артем велика тобі вдячність!

Цей хлопчик та його сім'я - справжній приклад того, що ми незламні, що ми переможемо, що наші українці - справжні герої цього часу. Ми переможемо, ми найкращі, ми українці!

Пам'ятаю, як стояла і просто не могла стримати сліз…

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