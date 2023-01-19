Артем Пивоваров розчулив відео з концерту з маленьким фанатом, який заспівав його хіт "Ой на горі"

Хлопчик вийшов до свого кумира на сцену під час одного з його концертів.

Український співак Артем Пивоваров продовжує ділитися милими відео, як він взаємодіє з глядачами на своїх концертах.

Так, під час одного з нещодавніх виступів на сцену до Артема дуже рвався його маленький фанат. На сторінці в Instagram Пивоваров розмістив відео, де хлопчик стоїть поруч з кумиром.

Спочатку малюк розгубився, але коли Артем показав, де у залі перебуває мама хлопчика, той трошки заспокоївся. Потім артист спробував поговорити з маленьким шанувальником, але той розгубився і мовчав.

Коли ж Пивоваров підніс мікрофон до хлопчика, той просто почав співати хіт Артема "Ой на горі".

Шанувальники виконавця зізналися, що їх дуже розчулив цей момент: "на Артема з дітками можна дивитись безкінечно", "Ну така вже милота", "маленький артист", "Навіть хлопчик знає, що пісня Артема – замість тисячі слів".

Нагадаємо, днями Артем Пивоваров долучився до благодійної ініціативи і разом з відомим українським псом-сапером Патроном записав неочікуваний дует.

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