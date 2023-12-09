Артем Пивоваров розніс фанів, які на концертах дорікають йому за часті розповіді про війну в Україні

Український співак, Артем Пивоваров визвірився на деяких фанів, які вважають недоречними розповіді про звірства росіян під час його благодійних концертів за кордоном.

Артист постійно допомагає бійцям на фронті. Частину прибутків з його концертів завжди йдуть на закриття потреб армії. Втім, деяким прихильникам його творчості здається, що це має бути без "непотрібних розмірковувань і проповідей" про Україну. Такі коментарі неабияк обурили українського співака. Так, у своєму фотоблогу Пивоваров запостив відео, як на одному з концертів він емоційно висловлюється в бік людей, які не розуміють важливості слів-підтримки Україні.

"Це 184-й благодійний концерт. Немає приводів не говорити про Україну. Тому всі, хто говорять, що я не маю цього робити, мені начхати. Я буду про це говорити, тому що для мене це важливо", - зазначив артист.

Артем Пивоваров визвірився на фанів, які на концертах засуджують його підтримку України

Зокрема, співак зазначив, що ніколи не припинить говорити про повномасштабне вторгнення та російські злочини. Для нього це принципова позиція. І додав, що таким коментаторам не місце на його концертах. Тому запропонував віддати кошти за квиток.

"Якщо вам не подобається, вийдіть із залу. Я поверну кошти за квиток, якщо вам не подобається, коли я говорю про свою країну. Для мене це важливо. Це моя місія сьогодні", - наголосив Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

До того ж після такої потужної промови Артем додав кадри з бійцями та показав, як насправді допомагає військовим на передовій.

Нагадаємо, нещодавно український співак Артем Пивоваров схвилював фанів своїм відеозверненням. За його словами, він став свідком теракту.

Читайте також: