Артем Пивоваров розповів про дуже коштовну річ, яку придбав на передову: "Вона коштує 250 тисяч доларів"

Український співак Артем Пивоваров активно дає благодійні концерти і в Україні, і за кордоном.

Частину коштів з концертів, монетизації з YouTube та роялті Пивоваров направляє на підтримку армії. Виконавець активно волонтерить, про ситуацію на фронті і в деокупованих містах він знає не з новин, а від друзів-військових, яких тепер у співака є багато на кожній ділянці фронту, йдеться у сюжеті "ЖВЛ".

Пивоваров разом з командою на передову вже придбали автівки, дрони. Також співак поділився, яку найкоштовнішу річ він придбав та передав на фронт:

"Ми придбали за цей період дуже коштовну, річ яка має назву мобільний шпиталь. Вона коштує 250 тисяч доларів, і це тільки один мобільний шпиталь. Автівок, амуніції, дронів на, ну я не знаю, на десятки, на сотні тисяч доларів", - розповів Пивоваров.

В Артема і його команди від першого дня повномасштабного вторгнення позиція однозначна. І співак дуже швидко полишив спроби достукатись до своєї російської аудиторії. Адже стало очевидно - там його не почують.

Хоча з тамтешнім шоубізнесом і слухачем мав міцний зв'язок - ще в 2019-му він їздив на фестивалі у Сочі та Москву. А путіністам Філіпу Кіркорову та Дімі Білану писав пісні. Та коли на Україну посипались російські ракети - хороші стосунки з ними всіма залишилися у минулому.

Нагадаємо, не так давно під час концерту в Польщі Артем Пивоваров серйозно травмувався. Артисту довелося викликати швидку.

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