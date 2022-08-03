Артем Пивоваров розповів про маму, яка понад п'ять місяців живе в окупації на Харківщині

Виконавець Артем Пивоваров родом з невеликого містечка на Харківщині – Вовчанська, яке розташоване неподалік кордону з Росією.

Тож від першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну, рідне місто артиста опинилося під окупацією.

Рідні виконавця не встигли виїхали з міста, тож нині їм доводиться жити в нових умовах. Як розповів Артем, він дуже хвилюється. У нього з мамою особливий і сильний зв'язок, тож йому нині дуже тяжко.

"У нас у кожного є за ці 5 місяців свої історії, пов'язані з рідними і близькими, але ні в кого, швидше за все, немає такої історії і такого сильного зв'язку, який є у мене з мамою", - поділився в інтерв'ю з Машею Єфросиніною Артем.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Пивоваров вирішив не говорити деталей, як саме та у яких умовах живе його мама. Утім, він зазначив, що постійно перебуває з нею на зв'язку.

"Я не знаю, що говорити на цю тем. Я дуже переживаю, дуже сильно хвилююся. Ми постійно на зв'язку", - додав артист.

Нагадаємо, рідні Ігоря Кондратюка теж опинилися під окупацією. Вони страждають через дії окупантів, утім, не падають духом. Рідні Кондратюка чекають на ЗСУ і сподіваються, що незабаром захисники виженуть російських військових з українських земель.

Читайте також: