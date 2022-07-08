Артем Пивоваров розповів про свою родину, яка понад чотири місяці живе в окупації

До студії "Сніданку з 1+1" з прем'єрою нової пісні "Ой там на горі" завітав Артем Пивоваров.

Композиція Артема Пивоварова вийшла в рамках проєкту артиста "Твої вірші, мої ноти", де співак за основу бере вірші українських поетів та створює на них пісні.

За основу нової композиції "Ой на горі" лягла українська народна пісня про двох голубів, яких розлучив стрілець. Пивоваров наголошує, що сенсу, закладеного автором у словах, він вирішив не змінювати. Проте зі звучанням проекспериментував та зробив потужну пісню, яка б надихала і давала сили. Артист активно займається волонтерством і, спілкуючись з українськими військовими, помітив: головне, що їм потрібно – це мотивація.

"Вже на другому тижні війни ми їздили, давали концерти для військових. І зараз постійно з ними на зв'язку, оскільки всі списки, які надходять – вони від них. Ми не просто збираємо і передаємо кошти, ми самі все закуповуємо, у нас велика команда. І я знаю, що там практично кожний третій слухає наші пісні. Лірика – це добре, але ми хочемо надихати", - зазначив Пивоваров.

На жаль, повномасштабне вторгнення, яке не оминуло жодної родини в Україні, не залишило осторонь і сім'ю співака. Наразі його рідні залишаються під окупацією у рідному місті Пивоварова на Харківщині, яка відбулась у перший день війни.

“Ой на горі” — Артем Пивоваров з прем’єрою пісні та кліпу. Ексклюзив "Сніданку"!

"Харківщина дуже болить. Враховуючи, що я з маленького містечка з-під Харкова. Це місто зараз окуповане, щодня читаємо новини і чекаємо на визволення, своєю родиною та усіма близькими. Сподіваюсь, що це буде незабаром", - зізнався виконавець.

За словами Артема, родина не встигла виїхати і наразі залишається під окупацією. На запитання, чи вдалось переконати рідних виїхати, співак відповів, що намагались зробити це одразу після вторгнення. Проте тоді вивести їх не вдалось, зараз також немає такої можливості.

Наразі саме творчість і написання пісень надає йому сили та наснаги переживати ці страшні події. І зазначає: крім того, що він може творити музику, ще є і можливість допомагати армії.

"Ми кожного тижня робимо звіти у наших соцмережах. Кожні 7-10 днів ми приганяємо нові автомобілі, закуповуємо амуніцію, бронежилети, дрони. Один з важливих кроків, яким ми зробили за останній місяць, це повернулись із-за кордону, де давали концерти, і зараз будемо продовжувати, де це можливо офіційно, робити концерти в Україні", - прокоментував Пивоваров.

Зараз Пивоваров та небайдужі українці збирають гроші на мобільний шпиталь. За словами виконавця, його вартість дуже висока – 250 тисяч доларів, проте вже майже вдалось зібрати потрібну суму грошей на його придбання.

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