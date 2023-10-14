Артем Пивоваров розвеселив Мережу виступом з маленькими шанувальниками на своєму концерті

Співак спустився до глядацької зали під час шоу.

Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров під час свого концерту заспівав разом із юними шанувальниками.

Виконавець активно взаємодіє з публікою на своїх шоу і нещодавній його концерт у Кам'янець-Подільському також не став винятком. Під час свого виступу Артем побачив, як його юні прихильники підспівають його пісень та вирішив заспівати разом із ними.

Співак спустився до глядацької зали та підійшов до школярів. Стоячи на парапеті, Пивоваров виконав разом з юнаками свій хіт "Ой на горі". Виконавець дав кожному з дітей спробувати заспівати рядок з пісні та розкачав разом з ними глядацьку залу.

Артем Пивоваров на концерті заспівав зі своїми маленькими шанувальниками

Відео з концерту Артем опублікував на своїй сторінці в Instagram з кумедним підписом: "Гарний тамада і конкурси цікаві". Під роликом артист зібрав десятки захоплюючих коментарів від прихильників: "Дякуємо за море позитивних емоцій", "Ну хлопці! Ну рвань!", "Ви неперевершені", "Тамада що треба".

Нагадаємо, на своєму нещодавньому концерті у Вінниці Артем Пивоваров розчулив залу своїм зворушливим вчинком для бійця ЗСУ, який втратив зір.

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