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Артем Пивоваров та alyona alyona довели до сліз проникливим дуетом на вірші Пантелеймона Куліша

Артем Пивоваров та alyona alyona довели до сліз проникливим дуетом на вірші Пантелеймона Куліша

Дата публікації
Перегляди
686
Час на прочитання
2 хв
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Артем Пивоваров та alyona alyona довели до сліз проникливим дуетом на вірші Пантелеймона Куліша

alyona alyona

Український виконавець Артем Пивоваров представив новий дует в рамках свого культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти".

Цього разу Артем Пивоваров запросив записати спільну композицію українську реп-виконавицю alyona alyona.

Артисти разом записали проникливу дуетну композицію "Люлі-Люлі" на поезію Пантелеймона Куліша. Разом з треком відбулася прем'єра атмосферного кліпу.

У ньому alyona alyona ніби блукає у своїх думах, переходячи від однієї згадки до іншої, ніби з кімнати в кімнату. Артем Пивоваров - споглядач-мандрівець, а природа виступає у вигляді чистої світлої думки, за якою Артем так уважно спостерігає. Зрештою, всі ми мандрівники, що літають у власних думках і прагнуть так чи інакше заповнити душевну порожнечу.

"Робота "Люлі-люлі" відображає внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження. У цьому стані зараз перебуває ледь не кожен українець, незалежно від місцезнаходження та кількості людей навколо. У такі моменти вмикається захисна реакція: хочеться закрити своє серце та загубитися у спогадах. Часом дійсно треба усамітнитися, відновити внутрішню енергію та сили, щоб згодом продовжити заповнювати соти пам'яті подіями, до яких захочеться повертатися", - прокоментував роботу Пивоваров.

Своєю чергою, alyona alyona зазначила: "Часто розчарування в житті, невдачі та просто біль змушують наше серце закритися і більше нікому не довіряти. Але коли самотність заповнює все навколо і починає давити - ми шукаємо трохи спокою та натхнення  для того, щоб перезавантажитися і знову бути відкритими для нового. Взявши за основу вірш Куліша, цей момент відчаю, кожен з нас трансформував його з крапки в кому, бо ми віримо, що світло все ж переможе темряву".

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров записав емоційний трек разом з Олею Поляковою – артисти представили дуетну пісню "Тішся" на вірші Лесі Українки.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
686
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