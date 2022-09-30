Артем Пивоваров та alyona alyona довели до сліз проникливим дуетом на вірші Пантелеймона Куліша

Український виконавець Артем Пивоваров представив новий дует в рамках свого культурного проєкту "Твої вірші, мої ноти".
Цього разу Артем Пивоваров запросив записати спільну композицію українську реп-виконавицю alyona alyona.
Артисти разом записали проникливу дуетну композицію "Люлі-Люлі" на поезію Пантелеймона Куліша. Разом з треком відбулася прем'єра атмосферного кліпу.
У ньому alyona alyona ніби блукає у своїх думах, переходячи від однієї згадки до іншої, ніби з кімнати в кімнату. Артем Пивоваров - споглядач-мандрівець, а природа виступає у вигляді чистої світлої думки, за якою Артем так уважно спостерігає. Зрештою, всі ми мандрівники, що літають у власних думках і прагнуть так чи інакше заповнити душевну порожнечу.
"Робота "Люлі-люлі" відображає внутрішній світ людини, яку охопили почуття самотності та відчуження. У цьому стані зараз перебуває ледь не кожен українець, незалежно від місцезнаходження та кількості людей навколо. У такі моменти вмикається захисна реакція: хочеться закрити своє серце та загубитися у спогадах. Часом дійсно треба усамітнитися, відновити внутрішню енергію та сили, щоб згодом продовжити заповнювати соти пам'яті подіями, до яких захочеться повертатися", - прокоментував роботу Пивоваров.
Своєю чергою, alyona alyona зазначила: "Часто розчарування в житті, невдачі та просто біль змушують наше серце закритися і більше нікому не довіряти. Але коли самотність заповнює все навколо і починає давити - ми шукаємо трохи спокою та натхнення для того, щоб перезавантажитися і знову бути відкритими для нового. Взявши за основу вірш Куліша, цей момент відчаю, кожен з нас трансформував його з крапки в кому, бо ми віримо, що світло все ж переможе темряву".
Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров записав емоційний трек разом з Олею Поляковою – артисти представили дуетну пісню "Тішся" на вірші Лесі Українки.
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