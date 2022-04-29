Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч зачарували спільним треком про весну

Українські співаки Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч випустили спільний трек.
Так, у рамках авторського проєкту артиста "Твої Вірші, Мої Ноти" вони записали композицію "До весни".
"2022 року українці проживають зовсім незвичну весну, яка, здається, може бути лише в страшному сні, лише в ілюзіях..." – поділився Артем.
Пісня створена на слова поета-містика Богдана-Ігоря Антонича.
"Творчість Богдана-Ігоря Антонича позначена міфософічним ставленням до природи, монументальними образами космосу і океанічних стихій, сплетінням фантастичних і реалістичних мотивів. Вона приголомшує розмаїттям несподіваних зорових, кольорових та звукових образів, багатством живописних та музичних асоціацій, художнім сприйняттям світу", – додав Пивоваров.
У коментарях юзери вже оцінили трек. Так, вони зазначили, що дует вдався на всі 100%.
- Неймовірна пісня та неймовірний дуэт. Так мужньо звучить голос Артема і така ніжна Злата
- Неочікувано, але неперевершено! Найулюбленіші голоси! Дуже подобається творчість обох виконавців. Дует вийшов неймовірний
- Ось за що люблю та поважаю таких виконавців, за популяризацію української мови та культури. Щиро вам дякую!
- Ой, ваші голоси так гарно зливаються! Неможливо припинити слухати!
Нагадаємо, Володимир Дантес випустив першу пісню українською мовою. Також він зняв кліп, де показав своє щасливе життя до війни.
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