Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч зачарували спільним треком про весну

Українські співаки Артем Пивоваров та Злата Огнєвіч випустили спільний трек.

Так, у рамках авторського проєкту артиста "Твої Вірші, Мої Ноти" вони записали композицію "До весни".

"2022 року українці проживають зовсім незвичну весну, яка, здається, може бути лише в страшному сні, лише в ілюзіях..." – поділився Артем.

Пісня створена на слова поета-містика Богдана-Ігоря Антонича.

"Творчість Богдана-Ігоря Антонича позначена міфософічним ставленням до природи, монументальними образами космосу і океанічних стихій, сплетінням фантастичних і реалістичних мотивів. Вона приголомшує розмаїттям несподіваних зорових, кольорових та звукових образів, багатством живописних та музичних асоціацій, художнім сприйняттям світу", – додав Пивоваров.

У коментарях юзери вже оцінили трек. Так, вони зазначили, що дует вдався на всі 100%.

Неймовірна пісня та неймовірний дуэт. Так мужньо звучить голос Артема і така ніжна Злата

Неочікувано, але неперевершено! Найулюбленіші голоси! Дуже подобається творчість обох виконавців. Дует вийшов неймовірний

Ось за що люблю та поважаю таких виконавців, за популяризацію української мови та культури. Щиро вам дякую!

Ой, ваші голоси так гарно зливаються! Неможливо припинити слухати!

Нагадаємо, Володимир Дантес випустив першу пісню українською мовою. Також він зняв кліп, де показав своє щасливе життя до війни.

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