Артем Пивоваров у сльозах розповів, як окупанти знищили його дім: "Стерли з лиця землі"

Артист під час свого концерту не стримав емоцій.

Український співак Артем Пивоваров зі сльозами на очах розповів, як окупанти знищили його дім.

Особистими переживаннями артист поділився з прихильниками під час свого концерту. Зокрема, виконавець родом із Вовчанська. Місто неабияк постраждало від ворожих дій російських окупантів. Загарбники його просто знищують. Артем Пивоваров говорить, що йому неабияк боляче втрачати рідний дім.

"Мені складно. Я буду відвертим і говоритиму про це. Я втратив свій дім. У мене немає дому, і це не просто будинок. Я з міста Вовчанськ. Мого міста немає, повністю немає. Росіяни стерли його з лиця землі", - поділився з прихильниками артист.

Артем Пивоваров на концерті зі сльозами на очах розповів про знищений окупантами дім

Утім, співак вірить, що повернеться до рідного міста. За словами Артема Пивоварова, ЗСУ виженуть ворога з українських земель. Однак задля цього військовим потрібно допомагати. Артист говорить, що сам невпинно це робитиме, а також закликає кожного донатити і наближати перемогу.

"Люди, які можуть повернути мене додому, це не влада, це наші захисники та захисниці. Я буду продовжувати невпинно допомагати їм і закликаю всіх нас робити це щодня. Я вірю в те, що я повернуся додому. І бажаю кожному, хто втратив свій дім, щиро вірити в те, що ми повернемося. Я щиро вірю, що настане цей важливий, особливий день для нашої країни, коли вона розквітне", - наголосив співак.

Нагадаємо, нещодавно акторка Сніжана Бабкіна розповідала, як від ворожих дій росіян постраждала їхня з чоловіком, музикантом Сергієм Бабкіним, близька людина. Окупанти знищили квартиру кума подружжя.

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