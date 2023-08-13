Артем Пивоваров в юності: у Мережі показали, як співак кардинально змінився з роками

Український співак, тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров з роками кардинально змінився. До того, як стати популярним, артист приміряв чимало різних образів.

На фан-сторінці виконавця в Instagram "pivovarov_stikhiya" опублікували кадри, на яких він зображений у юному віці. На знімках одразу впадає в очі, що раніше у Пивоварова було значно менше татуювань. Також у співака була зовсім інша зачіска. Щоправда, стрижки знаменитості досить часто змінювалися.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Співак мав доволі довге волосся, яке у нього, до речі, в'ється. Окрім того, артист відрощував довгий чубчик, який потім укладав набік.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Також виконавець голив боки, а посередині залишав довге волосся, яке навіть висвітлював. Сам Артем Пивоваров від природи брюнет.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Тривалий час зірка ходив з короткими білими дредами, які зав'язував у хвостик. Тим часом боки знаменитість знову голив.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Та не лише змінювалася зачіска співака. Виконавець також експериментував зі стилем одягу. Так, Пивоваров одягав і капелюхи, і колись трендові мантії, і шкіряні куртки та багато чого іншого.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarov_stikhiya

Нагадаємо, цьогоріч Артем Пивоваров зайняв тренерське крісло вокального проєкту "Голос країни-13". Музикант, який славиться виконанням енергійних танців на сцені та різних трюків, не зрадив собі. На "Голосі країни" Пивоваров догори дриґом дивував вміннями.

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