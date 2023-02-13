Артем Пивоваров відповів на закиди, що він без беквокалу не вміє співати

Артист поділився красномовним відео.
Український співак та сонграйтер Артем Пивоваров часом отримує коментарі від хейтерів, що він нібито не вміє співати та його зазвичай рятує беквокал.
Музикант не став терпіти та відповів на критику. У своєму TikTok артист опублікував ролик, де він співає разом з беквокалістом. На відео чітко чути вокал саме Артема Пивоварова. Беквокаліст тим часом лише трішки доповнює спів виконавця.
@artempivovarov Відповідь користувачу @Настасья Антонович ♬ оригінальний звук - Artem Pivovarov
У коментарях під відео прихильники вирішили підтримати Артема. Вони поділилися, що беквокаліста взагалі майже не чути, тим часом вокал Пивоварова дійсно потужний.
- Беквокалу і не чути
- Головний голос - це Артем, Даню і Влада (імена беквокалістів – прим. ред.) майже не чути навіть, а в Артема дуже сильний і гарний голос
- Не розумію хейту в бік Артема. Крутий, сильний голос. Його енергетика, подача не можуть залишити байдужим.
Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров пояснив, чому один з його хітів ніколи не зазвучить українською. Музикант відповів, чому для нього так важливо, аби трек "Дом" залишився російськомовним.
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