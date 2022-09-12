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Артем Пивоваров відреагував на звільнення рідного міста, де зараз перебуває його мама

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Артем Пивоваров відреагував на звільнення рідного міста, де зараз перебуває його мама

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Співак Артем Пивоваров поділився радісною новиною з рідної Харківщини.

Разом з іншими українцями виконавець Артем Пивоваров не міг дочекатися, доки ЗСУ звільнять від російської окупації його рідне місто Вовчанськ у Харківській області. 

У сторіз в Instagram виконавець поділився світлиною з військовими ЗСУ, які стоять з українським прапором на тлі Вовчанської міської ради.

© instagram.com/pivovarovmusic
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

"Хлопці, козаки, ви не уявляєте, наскільки я пишаюсь вами і вдячний", - підписав фото Пивоваров. 

Для співака цей момент був дуже хвилюючим, адже весь цей час там перебувала його мама та інші родичі, які не змогли покинути місто до окупації. Мати виконавця продовжувала працювати медиком та надавала медичну допомогу пораненим.

Нагадаємо, нещодавно Співак з Південної Кореї емоціно виконав кавер на пісню Артема Пивоварова і Наді Дорофєєвої "Думи". 

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