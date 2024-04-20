Артем Пивоваров виступив у Києві: дует із загадковою гостею, стрибки з висоти у залу і поява зірок "Голосу країни"

Український співак Артем Пивоваров 19 квітня відіграв перший великий сольний благодійний концерт з трьох запланованих у Києві.

Концерт відбувся з повним sold out. Черга поблизу концертного майданчику вишикувалася заздалегідь. Тисячі фанів з нетерпінням очікували на початок грандіозного шоу, яке розпочалося із затримкою у часі. Тим не менш серед глядачів можна було помітити й зіркових гостей. Зокрема, музичним вечором насолоджувалися Володимир Остапчук з дружиною Катериною, Раміна Есхакзай, Даша Квіткова, Маша Кондратенко, гурт TVORCHI та багато інших.

Редакція сайту ТСН.ua також відвідала подію та готова поділилася усіма подробицями довгоочікуваного шоу.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

До слова, всі концерти артиста мають благодійну складову. Тому ще на вході можна було зустріти волонтерів, які збирали кошти на допомогу ЗСУ. Окрім того, наприкінці вечору зірковий гість, ведучий Андрій Бєдняков розіграв серед усіх присутніх спеціальний лот – прапор, підписаний колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За цінну річ вдалося отримати 160 тис. грн.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Концерт Артема Пивоварова розпочався одразу із запальних бітів і вражаючого світлового шоу. Співак з перших секунд захопив своєю майстерністю танцю та бездоганним музичним супроводом. Так, запальне шоу Артем почав хітами "Міраж" і "2000".

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Після драйвового початку на сцену вийшла чоловіча хорова капела Ревуцького та оркестр НАОНІ, які доповнили звучання Пивоварова під час пісень "Радісно/Страшно", "Ой, на горі", "Думи", "Там у тополі" та інших, а також виконали декілька окремих композицій. Виступи супроводжувалися спецефектами у вигляді вогню й диму, що розкачало залу ще більше. У перервах між виступами зірка змінював свої образи та часто виголошував промови, які зміцнювали дух українців і надавали сили продовжувати боротьбу, бо ми є незламними. До того ж закликав не стримувати емоцій під час "музично-психотерапевтичного сеансу", стрибати й танцювати.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

"Я неймовірно щасливий усвідомлювати й відчувати, що живу на єдиній українській землі й під українським прапором. Ми знаємо, що так було, є і буде завжди. Наша воля, дух і сила – незламні. Слава ЗСУ та слава Україні!", - виголосив зі сцени знаменитість.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Посеред шоу на екранах можна було побачити зворушливе відео, яке записали українці різних професій, відомі лідери думок та військові. Вони вкотре нагадали про нашу силу та хоробрість.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Особливою родзинкою запального вечора стала неочікувана поява загадкової співачки Klavdia Petrivna, яка досі ретельно приховує своє обличчя під образом й інтригує фанів. До речі, це її перший виступ на сцені наживо. Разом зірки запрем'єрили трек, який стане доступним на музичних платформах 25 квітня.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Окрім того, Артем Пивоваров дивував своїх шанувальників вражаючими постановками. Так, виконавець під час виконання пісні "Очі" спочатку став на платформу, яка здійнялася майже до стелі Палацу спорту. А потім, прикріпившись до спеціального страхування на верхівці, артист зістрибнув з неї й пролетів на тросі над глядацькою залою з гітарою у руках. Всі затамували подих. Наприкінці співак опинився на іншій сцені, де до нього вийшли учасники з "Голосу країни-13", щоб разом виконати наживо трек "Валторна". Зокрема, глядачі змогли впізнати Яна Пташкіна, Гідаята Сеїдова, Влада Шерифа, Сашу Вдовиченко, Ізабеллу Іващенко та інших зірок, які вражали своїми вокальними талантами. А через деякий час Артем піднявся на ще одну високу платформу в іншій частині зали й спустився з неї на канаті.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Вже наприкінці шанувальники Пивоварова не стримували себе та насолоджувалися танцями під хіти "Дежавю", "Рандеву", "Маніфест", "Моя ніч" і співали в унісон. Також чимало композицій були взяті з альбому артиста "Твої вірші, мої ноти", авторство яких належить українським поетам. Зокрема, нестримні овації у публіки викликав нещодавній хіт "О, панно!", під час якого Артем виступив з гітарою.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Наприкінці свого сольного концерту Артем Пивоваров вийшов на сцену з прапором України заспівати на біс пісню "Маніфест" у супроводі світлового шоу. Знаменитість подякував всім присутнім і ЗСУ та зібрав квіти від фанів.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві. Фото: Вероніка Трейтяк

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві

На жаль, за декілька хвилин після закінчення великого сольного концерту Артема Пивоварова країна-терорист вкотре про себе нагадала й в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Великий сольний концерт Артема Пивоварова у Києві

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