Артем Пивоваров вперше після жорсткого травмування на концерті з'явився у прямому ефірі

Український співак Артем Пивоваров вперше після жорсткого травмування під час концерту з'явився в прямому ефірі.

Пивоваров побував у студії телемарафону "Єдині новини". Артист зізнався, що розумів, що рано чи пізно травмується, але не думав, що це відбудеться таким чином:

"Підвернув ногу на концерті. Це колись мало статися, але я уявляв собі все інакше. Я думав, що, може, буду летіти з другого поверху. А це було просто на рівному місці практично", - сказав Пивоваров.

Як відомо, виконавець отримав травму під час благодійного концерту містами Європи. Та через серйозну травму артист не став зупиняти концертну діяльність. Ба більше, оголосив про свій прийдешній благодійний тур містами України, який стартує 25 березня.

За словами Пивоварова, географія туру охопить й схід Уккраїни.

"Вже 25 числа їдемо з туром по Україні. І на сході країни виступаємо. На західній частині перед європейським туром були. Зараз будемо в центральній частині нашої країни проводити благодійні концерти", - розповів Артем.

Співак Артем Пивоваров після жорсткого травмування з'явився в ефірі

Також співак поділився, що відбувається, якщо під час концерту в Україні лунає повітряна тривога. Пивоваров пригадав, як під час виступу у Кропивницькому повітряну тривогу вмикали тричі:

"Починається повітряна тривога. Ми просимо всіх вийти, йдемо в підвальні якісь приміщення, в бомбосховища. Вони мають бути обов'язково поруч. Ми знаходимо майданчики, розташовані поблизу бомбосховищ. Переходимо туди разом, спілкуємось, співаємо. Закінчується повітряна тривога, - повертаємось назад", - розповів Артем.

Виконавець розповів, що за минулий рік провів більше 100 благодійних концертів, а від початку цього року вже 20. Пивоваров поділився, на що йдуть кошти з благодійних концертів:

"Ми щотижня відправляємо мінімум одну-дві автівки. Буквально три дні тому ми передали два реанімобіля, які поїхали на Бахмутський напрямок. Вони повністю укомплектовані прибіотиками, різноманітними ліками. Амуніцію, броніки, тепловізори, військові прилади. Ми зараз не просто артисти, ми й волонтери", - зазначив Пивоваров.

Нагадаємо, тиждень тому Артем Пивоваров довів до сліз виконанням української народної пісні "Місяць на небі". Разом з прем'єрою треку виконавець випустив альбом "Твої вірші, мої ноти" з українськими народними піснями, які Артем записав разом з колегами-артистами.

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