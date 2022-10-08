Артем Пивоваров захопив відео, де демонструє прийоми з китайського бойового мистецтва

Український співак Артем Пивоваров, окрім музики, має ще одне захоплення - східні єдиноборства, якими займається давно та доволі серйозно.

Днями на сторінці в Instagram Пивоваров продемонстрував шанувальникам фрагмент зі своїх тренувань з китайського бойового мистецтва. Артист запостив відео, на якому вдосконалює свою майстерність у стилі ушу Він-чунь.

Як помітили пильні фоловери Пивоварова, його тренування відбувалося в буддистському Храмі Білого Лотоса, що розташований у місті Черкаси.

"Оце сила Черкас надає сили Артему", "Він-чунь – це круто!", "Білий Лотос, нещодавно теж там була. Неймовірне місце", - пишуть фани у коментарях.

Зазначимо, що Артем Пивоваров раніше не одноразово розповідав, що захоплюється Він-чунь, а також займається дзюдо і боксом. Артист зізнавався, що є прихильником бойових мистецтв.

"Першою чергою, бойові мистецтва розвивають моторику, реакцію, мислення, в будь-яких екстремальних ситуаціях мені подобається бути в тонусі, мені хочеться завжди дотримуватися якоїсь своєї філософії, але водночас мені подобається східна філософія, тому я почав вивчати східні єдиноборства – вони зміцнюють і тіло, і дух", - ділився раніше Артем.

Нагадаємо, не так давно Артем Пивоваров під час концерту здивував глядачів імпровізованим уроком історії для дітей.

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