Артем Пивоваров заінтригував романтичними стосунками та відповів на чутки про одруження

Український співак Артем Пивоваров майже нічого не розповідає про особисте життя та взагалі не ділиться його подробицями.

На тлі цього в Мережі з'являється чимало пліток на цю тему. Ба більше, музиканта вже навіть встигли й одружити. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Пивоваров пояснив, що утримується від коментарів про особисте життя, адже вважає це інтимною темою, яка має стосуватися лише його. Окрім того, артист додав, що в Мережі все й без нього розкажуть.

"Я рідко говорю про особисте життя, бо я і так постійно на публіці, є якісь думки, різноманітні трактування, мені навіть не потрібно нічого робити. Я про це не говорю, про це говорять інші. Мені не подобається медійна стигматизація, що якщо ти медійна особистість, маєш обов'язково розповідати про своє життя", - прокоментував музикант.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Утім, Артем Пивоваров все ж таки відповів, чи перебуває зараз у романтичних стосунках. Артист процитував слова філософа та заінтригував, що "не забуває жити для когось одного".

"Я так само потребую уваги, любові, сексуального і фізичного контакту. Я такий самий, як і всі. Мої вподобання, інститут сім'ї, відносини - це щось особисте, це щось для мене. Один філософ сказав: "Ти так часто намагаєшся бути особливим, одним серед мільйонів, але забуваєш жити для когось одного". Я не забуваю жити для когось одного", - заінтригував артист.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, про особисте життя Артема Пивоварова майже нічого не відомо. Тривалий час артист зустрічався Дашею Чередніченко, однак пара припинила свої стосунки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 22-річна онука співачки Софії Ротару закрутила новий роман. Соня Євдокименко почала зустрічатися з американським мільярдером.

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