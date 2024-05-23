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Артем Пивоваров заінтригував романтичними стосунками та відповів на чутки про одруження

Артем Пивоваров заінтригував романтичними стосунками та відповів на чутки про одруження

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Артист зізнався, чи перебуває зараз у стосунках.

Український співак Артем Пивоваров майже нічого не розповідає про особисте життя та взагалі не ділиться його подробицями.

На тлі цього в Мережі з'являється чимало пліток на цю тему. Ба більше, музиканта вже навіть встигли й одружити. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Пивоваров пояснив, що утримується від коментарів про особисте життя, адже вважає це інтимною темою, яка має стосуватися лише його. Окрім того, артист додав, що в Мережі все й без нього розкажуть.

"Я рідко говорю про особисте життя, бо я і так постійно на публіці, є якісь думки, різноманітні трактування, мені навіть не потрібно нічого робити. Я про це не говорю, про це говорять інші. Мені не подобається медійна стигматизація, що якщо ти медійна особистість, маєш обов'язково розповідати про своє життя", - прокоментував музикант.

Артем Пивоваров / © скриншот з відео
Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Утім, Артем Пивоваров все ж таки відповів, чи перебуває зараз у романтичних стосунках. Артист процитував слова філософа та заінтригував, що "не забуває жити для когось одного".

"Я так само потребую уваги, любові, сексуального і фізичного контакту. Я такий самий, як і всі. Мої вподобання, інститут сім'ї, відносини - це щось особисте, це щось для мене. Один філософ сказав: "Ти так часто намагаєшся бути особливим, одним серед мільйонів, але забуваєш жити для когось одного". Я не забуваю жити для когось одного", - заінтригував артист.

Артем Пивоваров / © скриншот з відео
Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, про особисте життя Артема Пивоварова майже нічого не відомо. Тривалий час артист зустрічався Дашею Чередніченко, однак пара припинила свої стосунки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 22-річна онука співачки Софії Ротару закрутила новий роман. Соня Євдокименко почала зустрічатися з американським мільярдером.

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