16-річний учасник "Голосу країни-13" довів до сліз Артема Пивоварова

Підкорив тренерів "Голосу країни-13" своїм емоційним виступом 16-річний Владислав Пелих.

Нині хлопець живе у Польщі. З України Владислав був вимушений поїхати, адже його рідне місто Пологи окупували російські військові. У Польщі музиканту було складно адаптуватися, адже у нього не було змоги займатися музикою. Та, як говорить Владислав, завдяки підтримці поляків він пристосувався до нових умов. Тож на "Голосі країни-13" своїм виступом Пелих хоче віддячити Польщі за допомогу Україні.

Владислав Пелих / Фото: скриншот з відео

"Я з міста Пологи Запорізької області. Моє місто вже понад рік окуповане. Зараз я перебуваю у місті Гданськ. Перший час було дуже складно відновитися. Дуже не вистачало в цей період музики. Я приїхав з окупації до Польщі без музичних інструментів. Завдяки підтримці поляків було набагато легше адаптуватися. Я маю зараз відповідальність, бо я реалізовую свою мрію і маю змогу подякувати Польщі за допомогу", - зазначив Владислав.

Владислав Пелих / Фото: скриншот з відео

Учасник проєкту виконав трек української співачки Jerry Heil та польського виконавця Krystian Ochman - Bronia (Зброя). Тренери були приголомшені емоційним виступом Владислава та всі натиснули червону кнопку. Особливо 16-річний хлопець розчулив Артема Пивоварова, який не зміг стримати сліз та розплакався. Річ у тім, що рідне місто тренера тривалий час теж перебувало в окупації, а його рідні не мали змогу виїхати.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот з відео

"Незалежно від того, який ви зробите вибір, я хочу подякувати вам за сміливість. За те, що ви представляєте нову плеяду молодого покоління, свідомого покоління нової України. Ваша історія мені дуже болить. У мене також батьки в окупації були дуже довго, мій дім продовжують бомбити щодня. Ми сьогодні тут для того, щоб нести нашу культуру, айдентику, коріння, спадщину у світ і говорити про Україну. Дякую вам за те, що ви у свої 16 років так сміливо, щиро і відважно говорите про Україну", - зазначив Пивоваров.

Всі тренери розвернули свої крісла до учасника. Сам Владислав обрав команду тренерки Юлії Саніної.

Дивіться "Голос країни-13" на телеканалі "1+1 Україна" щонеділі о 21:00.

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