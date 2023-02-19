Артем Пивоваров жорстко травмувався під час концерту у Польщі - артисту викликали швидку

Неприємність сталася з музикантом під час виступу у Бидгощі.

Український співак Артем Пивоваров поїхав у благодійний тур містами Європи. Наразі виконавець перебуває у Польщі, де з ним стався нещасний випадок.

Так, просто посеред виступу у місті Бидгощ, Пивоваров жорстко травмував ногу. Музиканту одразу викликали бригаду швидкої, яка обробила травмовану кінцівку і наклала пов'язку.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Медсестра порадила Артему поберегтися, не стрибати і не ступати на ногу. Своєю чергою, Пивоваров, який зазвичай на сцені поводиться доволі експресивно, продовжив виступ, сидячи на стільці на сцені.

На сторінці в Instagram виконавець поділився відео з інциденту. Як саме Артем травмував ногу, він не розповів, та судячи з відео, причиною став необережний рух на сцені.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров

Зіркові друзі та шанувальники підтримали Пивоварова та побажали йому швидкого одужання: "Не впевнений, малий . Я після такого в гіпсі ходив місяць", - поділився досвідом шоумен Андрій Бєдняков. "Швидкого відновлення", - побажала alyona alyona. "Вивих, мабуть, бо кістка спухла. Ай, непосидючий такий.. Одужуй!", "Бережи себе, ти молодець що вийшов на сцену у такому стані".

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров доволі емоційно закрив рота всім тим, хто говорить, що концерти давати не на часі.

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