Артем Пивоваров зі сльозами на очах зупинив концерт заради хлопчика, що втратив близьких

Разом зі своєю командою Артем Пивоваров вирушив у концертний тур Україною. На виступі співака у Кам'янець-Подільському сталася неочікувана та дуже зворушлива ситуація.

Під час виступу до сцени підійшов маленький хлопчик зі сльозами очах. Аби підтримати підлітка, Пивоваров припинив співати та спустився зі сцени до нього. Відео відвертої розмови з'явилося у Instagram виконавця.

"Говорять, що чоловіки не плачуть, та це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції. Попереду в твоєму житті буде багато моментів, коли ти будеш розчаровуватися в людях, інколи і в своїх думках також, але ці речі роблять нас сильнішими. Ти втратив близьку людину, кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це у такому юному віці і мені прикро за це", - сказав артист.

Пивоваров і сам не зміг стримати емоцій - зі сльозами на очах співак міцно обійняв хлопця.

"Я відчував те саме, знаєш. Найголовніше, що ця людина, про яку ти пам'ятаєш, вона залишила найгарніші думки про себе. Це важливо. Тому, якщо ти згадуєш її сьогодні, плачеш, скоріш за все, вона була особливою і робила особливі речі в своєму житті", - звернувся до юнака співак.

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