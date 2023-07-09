Артем Пивоваров зістрибнув з металевої конструкції над сценою під час концерту у Польщі

Виконавець не припиняє дивувати трюками під час своїх виступів.

Український співак і тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров відіграв концерт в рамках туру у польському місті Катовіце.

Непосидючий артист, відомий своїми трюками під час виступів, польську публіку також знайшов чим здивувати. Так, виконуючи одну зі своїх пісень Пивоваров продемонстрував силу свого тіла, видершись на металеву констрункцію, яка була понад сценою.

У якийсь момент з чималої висоти виконавець зістрибнув з конструкції і приземлився просто на сцену, після чого видав соло на барабанах.

Під час концерту Пивоваров не раз ще залазив на конструкцію, сидів на ній і, навіть, стояв.

Шанувальники так відреагували на трюки свого кумира: "Запал, енергія та сила. Це все є в Артемові. Браво – вона передається на глядачів і це круто", "Артеме, ви просто ураган – цунамі. Була на вашому концерті, це просто unreal", "концерт був дуже класний".

Зазначимо, що під час своїх концертів Артем Пивоваров часто дивує глядачів і демонструє усілякі трюки. Та якось, під час концерту в Польщі у місті Бидгощ виконавець випадково підвернув ногу – вона потрапила між колонками на сцені. Травмована нога у артиста заживала декілька місяців.

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