Артем Пивоваров зробив несподіваний дует з псом Патроном заради порятунку тварин

Неочікуваний дует з відомим українським псом-сапером Патроном представив співак Артем Пивоваров.

Спільний фіт з легендарним чотирилапим музикант зробив задля порятунку тварин, які постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Виконавець переробив свій хіт "Дежавю" на нову пісню про те, як важливо допомагати братам нашим меншим і робити донати.

"У складні часи кожен потребує підтримки, а особливо - ті, хто не може подбати про себе сам. Під час війни чимало тварин залишилося без домівки та господаря, і піклування про них - наше спільне завдання. Адже в єдності наша сила! Заради доброї справи ми з псом Патроном зробили фіт, - представив трек Пивоваров у своєму Instagram.

Кумедний ролик не лише привернув увагу до важливої ініціативи, а ще й підняв настрій усім користувачам у Мережі.

Нагадаємо, днями Артем Пивоваров представив потужний трек "Маніфест".

Читайте також: