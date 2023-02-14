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Артем Пивоваров і Христина Соловій представили казковий саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
992
Час на прочитання
1 хв
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Артем Пивоваров і Христина Соловій представили казковий саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Пісню артисти виконали двома мовами.

Співак Артем Пивоваров заспівав у дуеті з виконавицею Христиною Соловій саундтрек до найдорожчого українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Прем'єра романтичного треку "Мова вітру" відбулася 14 лютого. Разом з піснею виконавці представили видовищний кліп, у якому самі перевтілилися в казкових персонажів.

"Це емоційна композиція про кохання попри різні обставини і смертельну небезпеку. У ній йдеться про почуття двох сердець із різних світів. Вона надихає і дає надію, що любов і музика переможуть будь-яке зло. Тому її вихід був приурочений до 14 лютого", - розповів про пісню Пивоваров.

Над композицією Артем і Христина працювали разом. Слова пісні артисти писали кожен для свого куплету, а автором мелодії та аранжування став Пивоваров.

Також, як стало відомо, цей самий саундтрек було записано англійською мовою спеціально для іноземної версії мультфільму, яку покажуть за кордоном.

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Дата публікації
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992
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