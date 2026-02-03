ТСН у соціальних мережах

Гламур
1075
1 хв

Артем Пивоваров під час концерту в Одесі обурив поведінкою в театрі та нарвався на різку критику

У Мережі не оцінили поведінку артиста в театрі опери та балету.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Український співак Артем Пивоваров нарвався на різку критику в Мережі, а все це через його поведінку в театрі.

Так, виконавець відіграв один зі своїх концертів в Одесі. Подія відбулась в Одеському театрі опери та балету. Прихильники співака вже активно почали ділитися відео з концерту. На одному з роликів Артем Пивоваров видерся на балкон над сценою та пройшовся краєм огорожі. Артист до такого вдався, аби дістатися до шанувальниці та забрати в неї квіти.

Артем Пивоваров запевнив, що пересувався обережно та нічого не зламав. Проте користувачі Мережі не оцінили такої поведінки. Обурені юзери у коментарях під відео зазначили, що театр, який є історичним, – не місце для таких трюків.

  • Наруга над театром!

  • Це найжахливіше, що зазнав оперний театр!

  • Оперний театр шокований від цього…Це не цирк!

  • Це просто жах, таке витворяти в оперному театрі!

Сам Артем Пивоваров поки що не реагував на критику в Мережі та не коментував своєї поведінки.

Нагадаємо, нещодавно в гурту "Антитіла" не задався концерт. Просто перед виступом майже вся техніка колективу згоріла через різкий стрибок напруги. Проте музиканти знайшли оригінальний вихід із ситуації.

1075
