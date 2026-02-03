- Дата публікації
Артем Пивоваров під час концерту в Одесі обурив поведінкою в театрі та нарвався на різку критику
У Мережі не оцінили поведінку артиста в театрі опери та балету.
Український співак Артем Пивоваров нарвався на різку критику в Мережі, а все це через його поведінку в театрі.
Так, виконавець відіграв один зі своїх концертів в Одесі. Подія відбулась в Одеському театрі опери та балету. Прихильники співака вже активно почали ділитися відео з концерту. На одному з роликів Артем Пивоваров видерся на балкон над сценою та пройшовся краєм огорожі. Артист до такого вдався, аби дістатися до шанувальниці та забрати в неї квіти.
Артем Пивоваров запевнив, що пересувався обережно та нічого не зламав. Проте користувачі Мережі не оцінили такої поведінки. Обурені юзери у коментарях під відео зазначили, що театр, який є історичним, – не місце для таких трюків.
Наруга над театром!
Це найжахливіше, що зазнав оперний театр!
Оперний театр шокований від цього…Це не цирк!
Це просто жах, таке витворяти в оперному театрі!
Сам Артем Пивоваров поки що не реагував на критику в Мережі та не коментував своєї поведінки.
