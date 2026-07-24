Артем Пивоваров із дружиною

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Український співак Артем Пивоваров, який таємно одружився, нібито вперше стане батьком.

Принаймні, саме так стверджує у своєму Telegram-каналі блогер-пліткар Богдан Беспалов з посиланням на інсайдерську інформацію. Зазначається, що дружина співака Даша Чередниченко, з якою він вже майже 10 років перебуває в стосунках, нібито вагітна.

«Наші кошенята (так блогер називає своїх інсайдерів — прим. ред.) повідомили, що Артем Пивоваров стане батьком», — йдеться в заяві Богдана Беспалова.

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Допис Богдана Беспалова

Однак варто зазначити, сам Артем Пивоваров цю новину не підтверджує, але й не спростовує. Виконавець взагалі не з тих, хто охоче розповідає подробиці особистого життя. Він взагалі не коментує свої стосунки, уникає відповідей на подібні запитання та тримає приватне подалі від сторонніх очей.

Тим не менш, деякі подробиці все ж таки відомі. Від 2017 року Артем Пивоваров перебуває в стосунках із Дашею Чередниченко, яка працює в його команді. 13 липня стало відомо про таємний шлюб співака, про що теж оголосив Богдан Беспалов. З’ясувалось, що Даша змінила прізвище та стала Пивоваровою.

Якщо вона дійсно вагітна, то ця дитина стане для співака першою. До речі, редакція сайту ТСН.ua бачила її на фестивалі Atlas, де виступав виконавець. Животика в Даші видно не було, але й вона була одягнення у чорне вбрання вільного крою.

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