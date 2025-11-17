Артем Пивоваров просто під час концерту встановив рекорд України й отримав нагороду

Артем Пивоваров отримав нагороду в Палаці Спорту / © ТСН

Співак Артем Пивоваров встановив нове національне досягнення під час свого грандіозного шоу у київському Палаці Спорту.

Редакція ТСН.ua побувала на сьомому концерті та стала свідком історичного моменту — 34-річний артист офіційно потрапив до Національного реєстру рекордів України. Так, Пивоваров став першим українським виконавцем, який зміг провести сім сольних шоу на одній арені всього за десять днів.

Такий музичний марафон до цього ніхто не втілював. У результаті під час концерту на сцену несподівано для виконавця піднявся представник Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін. Він урочисто оголосив про встановлення рекорду та вручив артисту відповідний сертифікат, потиснувши руку. Зала зустріла момент гучними оваціями.

Артем Пивоваров отримав нагороду в Палаці Спорту / © ТСН

«Артем — єдиний артист в Україні, який зробив сім шоу за десять днів. Це нове національне досягнення. І ви — частина цього рекорду. Без вас цього б не сталося», — звернувся до глядачів зі сцени Зорін.

До слова, всі концерти Артема Пивоварова відзначилися неабияким розмахом і стали аншлаговими. Дійство відбувалося на третій за масштабом арені України й зібрало зіркових гостей, талановитих бек-вокалістів, музикантів і понад 70 тис. відвідувачів. Над видовищним шоу працювало близько 500 людей протягом року.

Зазначимо, серія концертів відбулася 7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада. І саме це дозволило Артему Пивоварову перевершити власне торішнє досягнення, коли рекорд належав гурту «Океан Ельзи».