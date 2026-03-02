Артем Пивоваров розніс відомий американський гурт, який на Красній площі вихвалявся концертами в РФ

Артем Пивоваров та гурт As I Lay Dying

Український співак Артем Пивоваров розніс відомий американський гурт As I Lay Dying, який вихвалявся концертами в Росії.

Так, колектив не поцурався поїхати з гастролями до РФ – країни, яка розв'язала в Україні повномасштабну війну. Ба більше, музиканти ще й залюбки публікували фото на тлі Красної площі, де давали зрозуміти, як їм подобається Росія, і вихвалялись концертами.

"Хотіли залишитися довше, але нам потрібно встигнути на літак з Москви, щоб виступити на першому концерті туру", - коментували музиканти.

Артем Пивоваров не змовчав. Виконавець нагадав музикантам, кого ті поїхали розважати. Артист зазначив, що Росія – терористична країна, яка розв'язала війну та щодня коїть злочини на українських землях.

Артем Пивоваров розкритикував гурт As I Lay Dying

"Видалив вашу музику з плейлиста назавжди! росія - держава-терорист", - зазначив Артем Пивоваров.

Втрутився й шоумен Анатолій Анатоліч. Ведучий наголосив, що публікувати фото зі столиці країни, яка вбиває невинних людей, це ганьба. Також він нагадав про злочини окупантів в Україні. Тож, свідомо розважати росіян концертами – це верх цинізму.

"Ганьба вам. Публікувати фото зі столиці країни, яка щодня вбиває людей у сусідній державі. Ваші усмішки — це оскал. Десятки тисяч убитих, сотні тисяч людей втратили свої домівки, а ви їдете до Росії, як блазні — розважати терористів. Ганьба вам тисячу разів", - обурився шоумен.

Анатолій Анатоліч розкритикував гурт As I Lay Dying

