ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Артем Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини: "Ходив до патологоанатома"

Виконавець розповів курйозну ситуацію під час свого навчання в медичному коледжі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Український співак Артем Пивоваров приголомшив шанувальників несподіваною історією зі свого студентського минулого.

Як виявилося, артист під час навчання у медичному коледжі на Харківщині пішов на доволі моторошний крок, щоб сподобатися дівчині. У відео Андрія Бєднякова Пивоваров пригадав, як під час практики у морзі йому довелося пиляти череп людини. І все це — через симпатію до однокурсниці.

«Ну, пиляв череп людини, щоб сподобатися дівчині. Добрий вечір, Артем. У нас у Маріуполі можна було просто троянду подарувати, а у вас — ні», — жартома відреагував Бєдняков.

Артем Пивоваров / © скриншот з відео

Артем Пивоваров / © скриншот з відео

Музикант пояснив, що навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі. Саме там він намагався привернути увагу студентки, яка йому подобалася.

«Я ходив на практику до патологоанатома. Якось прийшов, а викладача, якого я знав, не було — інший чоловік. Він почув, як я підказую, і каже: «Ти що, найрозумніший тут? Бери ножівку й пиляй». І дав мені справжню пилку по металу. Ну я й почав пиляти», — згадав Пивоваров.

Дівчина на ім’я Катерина, за словами співака, оцінила цей «подвиг»: «Вона сказала: «Ну ти і бешкетник». І це спрацювало — ми почали спілкуватися».

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков нажахав відвертими словами про ситуацію в окупованому Маріуполі. Телеведучий, який родом із цього міста, розповів, що його знайомі бояться навіть виходити на вулицю через страх і тотальний контроль окупантів.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie