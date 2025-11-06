Артем Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини: "Ходив до патологоанатома"

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Реклама

Український співак Артем Пивоваров приголомшив шанувальників несподіваною історією зі свого студентського минулого.

Як виявилося, артист під час навчання у медичному коледжі на Харківщині пішов на доволі моторошний крок, щоб сподобатися дівчині. У відео Андрія Бєднякова Пивоваров пригадав, як під час практики у морзі йому довелося пиляти череп людини. І все це — через симпатію до однокурсниці.

«Ну, пиляв череп людини, щоб сподобатися дівчині. Добрий вечір, Артем. У нас у Маріуполі можна було просто троянду подарувати, а у вас — ні», — жартома відреагував Бєдняков.

Реклама

Артем Пивоваров / © скриншот з відео

Музикант пояснив, що навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі. Саме там він намагався привернути увагу студентки, яка йому подобалася.

«Я ходив на практику до патологоанатома. Якось прийшов, а викладача, якого я знав, не було — інший чоловік. Він почув, як я підказую, і каже: «Ти що, найрозумніший тут? Бери ножівку й пиляй». І дав мені справжню пилку по металу. Ну я й почав пиляти», — згадав Пивоваров.

Дівчина на ім’я Катерина, за словами співака, оцінила цей «подвиг»: «Вона сказала: «Ну ти і бешкетник». І це спрацювало — ми почали спілкуватися».

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков нажахав відвертими словами про ситуацію в окупованому Маріуполі. Телеведучий, який родом із цього міста, розповів, що його знайомі бояться навіть виходити на вулицю через страх і тотальний контроль окупантів.